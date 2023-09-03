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Ormanı 3 yerden ateşe veren kundakçı tutuklandı

Ormanı 3 yerden ateşe veren kundakçı tutuklandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanı 3 yerden ateşe verdiği belirlenen şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün gece Kumluca'ya bağlı Gölcük Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Ormandan alev yükseldiğini gören ekipler, hızla yangına müdahale etti. Buradaki yangını söndüren ekipler, ikinci bir noktadan alev yükseldiğini görünce bölgeye gitti. Bu sırada ormanın içinde bir kişinin kaçtığını gören ekipler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, ormanda bir başka noktayı ateşe veren şüpheli H.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. 3 yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Şüpheli H.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 

DHA

Etiketler antalya orman yangın kundaklama
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