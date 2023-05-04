Ortaokul öğrencisi, borç vermeyen arkadaşını bıçakladı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma tarihi belli oldu

Türkiye'nin gelir dağılımı istatistikleri açıklandı: Zenginler daha da zenginleşti

Elon Musk'ın son çılgın projesi belli oldu: Trafik sorunu tarih oluyor!

Mayıs ayında kar sürprizi... Her yer bembeyaz oldu!

Hem motorine hem de benzine yeni indirim geliyor