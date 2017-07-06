Otların içinden FETÖ'cü çıktı

Alınan bilgiye göre, hakkında Ağrı Sulh Ceza Mahkemesince terör örgütüne üye olmak suçundan 2 ayrı dosya ile aranan ve Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde çalışırken KHK ile görevinden ihraç edilen M.A, Gümüşhane’nin Torul ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi.



İlçeye bağlı bir köyde yapılan istihbari çalışmanın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri M.A’yı akşam saatlerinde köyün dışındaki ormanlık ve otlu alanda saklandığı yerde yakaladı.



Operasyonda M.A ile birlikte bir adet av tüfeği ve 4 adet av fişeği ele geçirilirken, M.A Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Terör Şubesi görevlilerine teslim edildi.



Yakalanan M.A’nın FETÖ/PDY terör örgütünün Ağrı il İmamı olduğu iddia edildi.



