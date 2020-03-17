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  4. 17 Mart 2020 12:54

Otobüste koronavirüs ihbarı: Karantinaya alındılar!

Irak’tan Türkiye'ye gelen 3 Türk vatandaşı, bindikleri otobüste bulunan diğer yolcuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin nezaretinde karantinaya götürüldü.

Otobüste koronavirüs ihbarı: Karantinaya alındılar!
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DHA’da yer alan habere göre Irak’ta işçi olarak çalışan üç kişi, karayoluyla Türkiye’ye gelerek Ankara’ya gitmek için otobüse bindi. Otobüs, yolcu indirip-bindirmek için Adana Merkez Otogarı’nda saat 03:30 sıralarında durdu.

Diğer yolcular, yüzlerinde maske bulunan kişileri polise ihbar etti. Polis ve sağlık ekipleri, otobüsten indirilen kişileri karantinaya almak için Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Üç kişinin ‘corona’ şüphesi nedeniyle gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, 160’dan fazla ülkede 182 bin kişiye bulaşmış, 7 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Türkiye’de de 47 kişide virüs görüldüğü açıklanmıştı. Yurt dışından dönenlere 14 gün evlerinde kalmaları tavsiyesi yapılıyor.

 

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