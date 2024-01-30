Otogarda feci kaza! İki otobüs çarpıştı

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Otobüs şoförü perondan çıkmak için geri manevra yaptığı sırada içerisinde yolcuları olan ve Muş'a gitmek için otogar içerisinde seyir halinde olan başka bir otobüse çarptı. Kaza nedeniyle Muş seferini yapmak için hareket halinde olan otobüsün muavini yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan muavin ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri iki şoförü de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Muş yolcuları olay yerine gelen başka bir otobüse bindirilerek yoluna devam ederken, kazaya karışan iki otobüste de hasar meydana geldi.

Muş'a gidecek otobüste bulunan bir yolcu, "Çıkış yapan otobüsün muavini yoktu, aniden çıkış yaptı, bizim araca vurdu. Muavin yaralandı, ufak tefek sıyrıkları vardı. Başka araç gelecek. Aktarma yapıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



Otobüsteki bir başka yolcu ise, "Otobüsün çıkış saatiydi herhalde, diğer araba da geri geri çıktı, muavini yoktu. Geri geri gelirken bizim otobüse sağ köşeden vurdu. Muavinde bir yaralanma var. Yolcularda sarsıntı oldu. İkinci araç geldi eşyalar yüklenecek gideceğiz" dedi.

DHA