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  4. 14 Aralık 2020 18:47

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle yol bir süre kapalı kaldı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı
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Alınan bilgiye göre, O.A yönetimindeki 46 AD 515 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 6. kilometresinde E.U. idaresindeki 46 BG 029 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki E.N. ve S.K yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının adından tekrar trafiğe açıldı.

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