  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Otomobil, traktöre çarptı: 6 yaralı

Otomobil, traktöre çarptı: 6 yaralı

Otomobil, traktöre çarptı: 6 yaralı

Tekirdağ'da akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Ortaokul Caddesi üzerinde meydana geldi. B.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu K.M.A'nın kullandığı 59 xxx 670 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücü B.T. ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Etiketler TRAKTÖR kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de filmleri aratmayan görüntüler: Helikopter otoyola indi
Bağcılar Meksika'ya döndü: Uyuşturucu çeteleri arasında kalaşnikoflu çatışma
Ünlü markette satılan kıymanın görüntüleri şoke etti!
İslam Memiş'ten elinde doları olanlara ''zengin edecek'' tüyo
Uzmanlardan ''acil tedbir'' çağrısı! ''Vaka artışı çok fazla''
''Fetullah Gülen'in yanında 3 FBI ajanı var''
Dolar, Euro ve altın fiyatlarında dikkat çeken hareket
Keneden bir ölüm daha
İkinci el araba alacaklar dikkat: Bir hafta içerisinde etkisini gösterecek
Pınar Altuğ tatilde! Güneşlenirken görüntülendi