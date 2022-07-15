Otomobil, traktöre çarptı: 6 yaralı

Tekirdağ'da akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Ortaokul Caddesi üzerinde meydana geldi. B.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu K.M.A'nın kullandığı 59 xxx 670 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücü B.T. ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.