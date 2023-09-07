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Otoparkta akılalmaz kaza! Otomobil, araçların üzerine düştü

Otoparkta akılalmaz kaza! Otomobil, araçların üzerine düştü
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Kırıkkale'de otopark girişinde yaya ile başka otomobile çarpan otomobil, park halindeki 2 aracın üzerinde düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Turgut Reis Caddesi'ndeki ücretli otoparkta meydana geldi. Otopark girişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaya F.M.Ç. ile E.G. yönetimindeki otomobile çarpıp, ardından da rampadan park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan F.M.Ç. hastaneye kaldırıldı. F.M.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Otoparkta akılalmaz kaza! Otomobil, araçların üzerine düştü - Resim : 1

DHA

Etiketler kırıkkale otopark kaza
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