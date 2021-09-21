Otostop çekerek bindiği araçta hayatını kaybetti

Antalya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen kadının, otostop çekerek araca bindiği ortaya çıktı.

Kaza, Alanya- Antalya D-400 karayolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Kırgız uyruklu Ramzan I.'nın kullandığı otomobilin, Manavgat çevreyolunda Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak girişinde bariyerlere çarpması sonucunda meydana geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hurdaya dönen aracın sürücüsü Ramzan I. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma T. ve İbrahim K. ağır yaralandı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OTOSTOP YAPMIŞLAR

Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan Fatma T. ve İbrahim K.'nın Alanya sınırlarında otostop yaparak araca bindikleri, üzerlerinden kurusıkı tabanca çıktığı bildirildi.

İHA