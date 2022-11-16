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Otoyolda 5 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Otoyolda 5 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
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Mersin'in Tarsus ilçesinde biri yolcu otobüsü, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Gülek Tüneli çıkışında meydana geldi. Gülek mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR, beton bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü TIR'ı görünce, direksiyon kontrolünü yitirip bariyerlere çarptı. Arkasından gelen  otomobil ise karşı şeride geçen TIR'a,  şehirler arası yolcu otobüsü de kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkıştıkları yerlerden çıkardıkları yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler mersin tarsus zincirleme trafik kazası
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