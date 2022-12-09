Özge Ulusoy'un babasının öldüğü yerde feci kaza!

Ankara'da, manken Özge Ulusoy'un babasının trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bulvarda bir kaza daha meydana geldi. Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kalan 15 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.

Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, Ankara'da karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti. Ulusoy'un son yolculuğuna uğurlanmasının ardından aynı yerde bir kaza daha meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda, saat 18.30 sıralarında S.A.Ç.'nin kontrolündeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.C.'ye çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen T.C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

İddialara göre genç kıza S.A.Ç. kontrolündeki araçtan önce Ö.F.Ş. yönetimindeki otomobil çarptı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şoförü de ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Ayrıca olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, otomobiller emniyet otoparkına götürüldü.

ÖZGE ULUSOY'UN BABASI DA AYNI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy da, Turan Güneş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.

İHA