Pakistanlı kaçaklar bu sefer de çocukların görüntülerin internette paylaştı

İnfial yaratan Türkiye'deki sığınmacıların cep telefonları ile çekip sosyal medyada yayınladığı görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de Pakistanlılar sokakta oynayan çocukları görüntüleyip sosyal medyada yayınladı.

Son dönemde sık sık kaçak göçmenlerin kadınları rızası dışında kameraya çekip sosyal medyada paylaşması gündem oldu. Ortaya çıkan son görüntülerde ise Pakistanlı bir erkek çocukları çekip kameraya hareketler yapıyor. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Aykırı.com Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ” Konu çok acil. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sesleniyorum. Görüntü 19 saat önce TikTok’a yüklenmiş. Pakistanlı kaçaklar, küçük çocukları çekip, sapık hareketler yapıyor. Gaziosmanpaşa olduğu üzerinde duruyoruz. Önce çocukların güvenliğini sağlayalım, sonrasında bunları bulalım.” ifadelerini kullandı.