  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil belirlenmeyen bir nedenle alev topuna döndü.

Olay akşam saatlerinde Siverek Yenişehir Mahallesi 25. metre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kime ait olduğu tespit edilemeyen bir otomobil, park halindeyken belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken, yangını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler park halindeki otomobil otomobil alev topu yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı
Renault Kangoo, Fiat Doblo... Hafif ticarilerin şehir merkezlerine girişine yeni düzenleme
''Kar bir daha vuracak'' denmişti; bahar geldi! İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Müge Anlı'da akıl almaz olay: Türkücü sevgili, 600 bin lira dolandırdığı kadını tekrar dolandırdı
Dünya bu haberi konuşuyor: Rusya saldırı pozisyonuna geçti
BİM 15-18 Şubat aktüel ürünler kataloğu
Arınç’tan FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın ölümü sonrası dikkat çeken mesaj: Hakkını helal et…
Şeyma Subaşı'nın kucak kucağa sevgililer günü paylaşımı olay oldu
Koronavirüste ''hiç gelmesin'' dediğimiz kritik uyarı geri geldi
Tacizci öğretmene 110 yıl hapsi istendi! Bir anne biliyormuş, susmuş!