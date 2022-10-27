Parkta otururken vurulan kadın hayatını kaybetti

Çanakkale'de parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan 2 çocuk annesi İpek K. (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'taki Barbaros Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta bankta oturan evli, biri 7, diğeri 12 yaşında iki erkek çocuk annesi İpek K., kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vuruldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan K., gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İpek K., bugün, sabaha karşı hayatını kaybetti. İpek K.'ın cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

Polis, cinayet şüphelisini yakalanması için çalışma başlattı.

DHA