Pençe-Kilit'te 5 evladımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Uzman Çavuş Kemal Özek (26), Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir (30) Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ’ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

DÜĞÜN DETAYI KAHRETTİ

26 yaşındaki şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in nişanlı olduğu, Doğu görevi sonrası düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

ŞEHİT AMCASIYLA AYNI İSMİ TAŞIYORDU

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in kendisiyle aynı ismi taşıyan amcası Kemal Özek’in de 20 yıl önce şehit olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının yarın Denizli’ye getirilerek, son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığlı şehidin ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Şehidin, Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak’ta ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.

Öte yandan şehidin babası polis Kadir Altınbaş’ın görevi başındayken 2012 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin de, babasının Ankara’da bulunan kabrinin yanına defnedileceği bildirildi.

BİR ŞEHİT HABERİ DE GAZİANTEP'E DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir’in (30) acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Uğur Özdemir, yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan şehit oldu. Özdemir’in şehadet haberi, Gaziantep'in Gaziler Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Bayram Özdemir ile annesi Fatma Özdemir, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Bekar olan şehit Uğur Özdemir’in cenazesi yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Diyarbakır’ın Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ’ın acı haberi, iş için Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan babası Mustafa Üçdağ’a verildi.

Diyarbakır’ın Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ’ın babası Mustafa Üçdağ, iş için geldiği Alaşehir’de hizmet veren Uçak Kardeşler işletmesinde oğlunun şehadet haberini aldı.

Acı haberi Alaşehir Kaymakamlığına vekalet eden Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, beraberindeki heyetle işletme sahibi Vahit Uçak’ın ev sahipliğinde babaya verdi. Baba Mustafa Üçdağ ve yanındaki kızı özel bir otomobille önce İzmir’e, oradan da uçakla Diyarbakır’a gönderildi.

Şehit Mahmut Üçdağ’ın 24 yaşında ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Diyarbakır’da toprağa verileceği öğrenildi.