Pınar Gültekin cinayetinde sis perdesi kalkıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’i vahşice öldürülmesi ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Pınar’ın kaybolmasının ardından Jandarma tarafından açık kimliği gizli tutulan Ceren’in ilk ifadesinin alındığı, mahkeme sürecinde de tekrar ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Pınar'ın telefon görüşmelerinin incelenmesi sonrasında Pınar'ın Bodrum'da yaşayan ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişinin daha ifadesine başvuruldu.

Bodrum'da ifadesi alınan şahsın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğunu ve uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi. Yetkililer, Pınar'ın arkadaşı Ceren ve eski erkek arkadaşının ifadelerinin cinayetin karanlıkta kalan yönlerini aydınlatmak açısından çok önemli olduğunu vurguladılar.

Vahşice öldürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in ölümü sonrasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldürülmesi ile ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.

Sabah gazetesinden Kenan Gürbüz'ün ulaştığı bilgilere göre; Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından derinleştirilen ve gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında Pınar, kaybolduktan sonra cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı aradığı ifadelerde ortaya çıkan Pınar'ın arkadaşı Ceren'in Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olduğu ve İstanbul'da yaşadığı ortaya çıktı.

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