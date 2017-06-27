PKK bayramı zehir etti: 3 evladımız şehit düştü

Güvenlik kaynaklarında alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda ağır yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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