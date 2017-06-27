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  4. 27 Haziran 2017 18:34

PKK bayramı zehir etti: 3 evladımız şehit düştü

Şırnak Uludere'de askeri araca düzenlenen saldırıda 3 evladımız şehit oldu.

PKK bayramı zehir etti: 3 evladımız şehit düştü
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Güvenlik kaynaklarında alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ağır yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
 

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