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  3. 26 Haziran 2017 13:38

Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Sivas Yıldızeli ilçesi yakınlarında göreve giden askerleri taşıyan araç devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu 5 asker yaralandı.

Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 asker şehit, 5 asker yaralı
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Sivas Yıldızeli ilçesi yakınlarında göreve giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Sivas'ta  jandarma binasına giden askerleri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen özel otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada araç içerisindeki 6 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentte bulunan hastanelerde tedaviye alındı. Kazada araçtan fırladığı belirlenen 22 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dede ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dede, şehit oldu. Diğer askerlerin durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası Vali Davut Gül, hastaneye giderek doktorlardan askerlerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Manisalı olduğu öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dede'nin cenazesi, yapılacak otopsinin ardından havalaanında düzenlenecek askeri tören ile memleketine gönderilecek.

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