Hakkari'den acı haber; 1 evladımız şehit düştü

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı ateşle yaralanıp hastaneye kaldırılan askerin doktorların tüm çabasına karşın şehit olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:

"25.06.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesinde bulunan görevlilerimize yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit asker için akşam saatlerinde tören yapılacağı belirtilirken, bölgedeki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Samsun'a bayram günü şehit ateşi düştü

Hakkari'de PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin acı haberi Samsun'daki baba evine ateş düşürdü. Ramazan Bayramı nedeniyle Ladik İlçesi'ndeki köylerine giden baba Orhan ve Anne Nazmiye Yahşi acı haberi alınca yıkıldı.

Hakkari'de PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin memleketi Samsun'daki baba evine ateş düşürdü. Şehidin İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki baba evine acı haberi ulaştı. Şehidin dedesine Uzeyir Yahşi'ye görevliler tarafından şehit haberi verildi. Baba Orhan ve Anne Nazmiye Yahşi'nin ise Ramazan Bayramı nedeniyle Ladik İlçesi'ndeki Karaptal Köyü'ne gittiği acı haberi de burada öğrendikleri belirtildi. Evlatlarının şehadet haberini alan anne ve baba yıkıldı. Kent merkezindeki evlerine gelmek üzere yola çıktı. Şehidin eşi Yesemin Yahşi'nin ise kızı 3 yaşındaki Miray Yahşi ile birlikte Hakkari'de olduğu eşinin acı haberini de burada aldığı belirtildi. 2014 yılında göreve başlayan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin en son 1 ay önce baba evine izne geldiği belirtildi. Acı haberi alan yakınları ise şehidin baba evine koştu. Şehidin bir kardeşinin olduğu belirtildi.

