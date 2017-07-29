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  4. 29 Temmuz 2017 15:12

PKK'da büyük çözülme, o isim silahlarıyla teslim oldu

TSK, Siirt Pervari’de, gri listede arananlar arasında yer alan bir teröristin, bölücü terör örgütünden kaçarak silah ve teçhizatı ile birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

PKK'da büyük çözülme, o isim silahlarıyla teslim oldu
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt Pervari’de, gri listede arananlar arasında yer alan bir teröristin, bölücü terör örgütünden kaçarak silah ve teçhizatı ile birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

TSK'dan 28 Temmuz'da meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Siirt Pervari’de, gri listede arananlar arasında yer alan bir terörist, bölücü terör örgütünden kaçarak silah ve teçhizatı ile birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Uludere’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki ayrı mağara içerisinde, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet mühimmatı, bir adet Biksi makineli tüfek ve 5 bin adet Biksi fişeği ele geçirildi.

Bingöl Adaklı’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 12 ayrı sığınak içerisinde, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 85 adet fişeği, 91 adet Biksi makinalı tüfek fişeği, dört adet el yapımı patlayıcı, 190 kg amonyum nitrat, iki ton gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. 
Diyarbakır Dicle’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında; bir bidon ve dört mutfak tüpü içine amonyum nitrat konarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Muş Şenyayla’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Şırnak Beytüşşebap’ta, bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı tespit edilen bir araç imha edildi.
 

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