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PKK'dan hain saldırı! 4 evladımız yaralandı

PKK'dan hain saldırı! 4 evladımız yaralandı
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Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize yönelik saldırısında 4 evladımız yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor."

 

Etiketler tsk mehmetçik saldırı terör operasyon pkk ypg üs bölgesi
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