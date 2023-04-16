PKK'dan hain saldırı! 4 evladımız yaralandı

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize yönelik saldırısında 4 evladımız yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor."