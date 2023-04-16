PKK'dan hain saldırı! 4 evladımız yaralandı
Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize yönelik saldırısında 4 evladımız yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor."
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