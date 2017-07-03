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  4. 03 Temmuz 2017 16:22

PKK'dan roketatarlı saldırı: 2 işçi yaralı

Hakkari'de sondaj çalışmaları yapan işçilere PKK'lı teröristler roketatarla saldırdı. Saldırıda 2 işçi yaralandı.

PKK'dan roketatarlı saldırı: 2 işçi yaralı
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Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Soğuktepe bölgesinde sondaj çalışması yapan işçilere, PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Hakkari Valililği, saldırının bugün Soğuktepe Üs Bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, "03.07.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Soğuktepe Üs Bölgesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı gerçekleştirilmiş, 1’i ağır olmak üzere 2’i işçi yaralanmıştır. Sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

DHA

terörist , işçi , roketatar , pkk