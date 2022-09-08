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  4. PKK'lı Suriyeli terörist İstanbul'da yakalandı

PKK'lı Suriyeli terörist İstanbul'da yakalandı

PKK/KCK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında arama kararı bulunan Suriye uyruklu S.J. İstanbul’da gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturmasında Suriye uyruklu S.J.'nin Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçlerince önceden yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerden fotoğraflarına ulaşılan S.J.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Ekipler, S.J.'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan S.J. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. S.J. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Etiketler pkk suriyeli suriyeli kaçak sığınmacı suriye uyruklu
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