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Polis intiharlarının ardı arkası kesilmiyor: Araçta ölü bulundu

Polis intiharlarının ardı arkası kesilmiyor: Araçta ölü bulundu
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Samsun'da 33 yaşındaki polis memuru tabancayla kendini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde gece meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 13 yıllık polis memuru B.İ (33)  içinde bulunduğu araçta tabancayla kendini vurdu. 

B.İ olay yerinde hayatını kaybetti. 

B.İ’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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İHA

Etiketler samsun polis memuru intihar
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