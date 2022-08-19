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Polise çarpıp kaçan şahıs yakalanıp serbest bırakıldı

Polise çarpıp kaçan şahıs yakalanıp serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 17 Ağustos tarihinde Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde rutin asayiş uygulaması yaptığı esnada, 41 AKB 287 plakalı Fiat marka otomobil, polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Önce polis memuru R.A.’ya çarpan otomobil, daha sonra ters yöne girerek olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru R.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakalandı, daha sonra serbest bırakıldı
Polis memuru R.A.’ya çarpıp kaçan sürücünün kullandığı otomobil, Sırasöğütler Mahallesi Öksüz Sokak’ta boş arazide bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından R.A.’yı yaralayan sürücünün B.Z. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından B.Z. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Etiketler hırsız polis
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