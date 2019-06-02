Polisi tornovidayla yaralayıp, silah çekti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Osmangazi Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görevli polisler, yaya olarak devriye gezdikleri sırada plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan sürücü Gökhan A. (34), motosikleti polislerin üzerine sürdü. Zanlı, dengesini kaybedip motosikletten düştükten sonra da elindeki tornavida ile bir polis memurunu kolundan yaraladı. Belinden çıkardığı tabancayı polislere doğrultan şüpheli, olay yerine gelen ekiplerin de desteği ile yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.







ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK VE KREDİ KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Üzerinden farklı isimler adına düzenlenmiş nüfus cüzdanları ve kredi kartları ile bıçak, tornavida, tabanca ve uyuşturucu madde çıkan ve kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlenen Gökhan A. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Gökhan A.'nın 5 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Kolundan tornavida ile yaralanan polis memuru ise Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



