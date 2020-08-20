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  4. 20 Ağustos 2020 11:16

Polisten İstanbul'da maske takmayan kadına sert müdahale

İstanbul Kadıköy'de polis memurları maskesi burnunu kapatmadığı gerekçesiyle bir kadını durdurup ceza kesmek istedi. Kadın reddedince, polisin sert müdahalesine maruz kaldı.

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İstanbul Kadıköy'de maske denetimi yapan polis memurları, bir kadını maskesi burnunu kapatmadığı gerekçesiyle durdurdu.

Ceza kesilmek istenen kadın, iddiaya göre cezayı reddetti. Bunun üzerine polis memurları kadına, sert müdahalede bulundu.

O anları yoldan geçen bir vatandaş saniye saniye kaydetti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de koronavirüs denetimlerinde maske takmayan bir kadını, gözaltına almaya çalışan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 

Valilikten yapılan açıklamada, "Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur. 
Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir.  Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. 

Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. " denildi.

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