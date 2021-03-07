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  4. Prof. Dr. Başer pandemide Türkiye'de kimsenin söyleyemediğini söyledi

Prof. Dr. Başer pandemide Türkiye'de kimsenin söyleyemediğini söyledi

Prof. Dr. Başer pandemide Türkiye'de kimsenin söyleyemediğini söyledi

Kardiyoloji profesörü Bengi Başer, Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan yeni vaka haritası ile ilgili paylaşımda bulundu. Başer, “Anormal normalleşiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de korona virüs salgını ile mücadelede yerinde karar dönemine geçilmesinin ardından çok yüksek riskli iller haricinde kafe ve restoranlar açılmıştı. Yeni normalleşme adımlarının nasıl etki edeceği merak edilirken, son açıklanan vaka haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir’deki yükseliş korkuttu.

Karadeniz’deki yükseklik devam ederken, yaşanan artış, daha ileri tarihler için endişelere neden oldu. Türkiye’nin yeni vaka haritasında yaşanan artış, salgının başından bu yana büyük mücadele veren sağlık çalışanları ve uzmanları da yeniden uyarılar yapmaya yöneltti.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer de sosyal medya hesabından yeni açıklanan vaka sayısı ile ilgili paylaşımda bulundu. Başer, anormal normalleşiyoruz diyerek, “Çok riskli illerin sayısı geçen hafta 12 milyon kişiyle 17 iken, 1 hafta içinde, 34 milyon kişiyle 26 ile yükseldi. İstanbul yüksek riskli il iken, çok yüksek riskli il oldu +yüzde 24. Ayrıca Ankara, orta riskli il iken, yüksek riskli il oluverdi; +yüzde 37” ifadelerini kullandı.

Etiketler normalleşme koronavirüs prof. dr. bengi başer covid-19 Türkiye
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