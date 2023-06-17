Prof. Dr. Naci Görür'den o bölge için deprem uyarısı

Van'da dün meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, dün Van'ın Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem hafif şekilde hissedildi.

"BU BÖLGE SÜREKLİ YÜKSELİYOR"

Depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görür "Van Mollakasım’da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz, sevgiyle" ifadelerini kullandı.