SON DAKİKA
İSTANBUL BOĞAZI'NDA TÜM SEFERLER İPTAL
İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçiyor ! Seferler iptal
İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçiyor ! Seferler iptal
Başbakan Yıldırım'dan öğretmen adaylarına müjde
Başbakan Yıldırım'dan öğretmen adaylarına müjde
Trump ''cepten arayın'' dedi, ortalık sallandı !
Trump ''cepten arayın'' dedi, ortalık sallandı !
Feci olay ! Gece kulübünde parmağı koptu
Feci olay ! Gece kulübünde parmağı koptu
Survivor'da şok ! Ağlaya ağlaya adaya veda etti
Survivor'da şok ! Ağlaya ağlaya adaya veda etti
Bir dönem çok tartışılmıştı... Topkapı'ya yoğun bakım
Bir dönem çok tartışılmıştı... Topkapı'ya yoğun bakım
Ve düğmeye basıldı ! Pasaportlar değişiyor
Ve düğmeye basıldı ! Pasaportlar değişiyor
İnlerine girdik ! Çok sayıda silah ele geçirildi
İnlerine girdik ! Çok sayıda silah ele geçirildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 31 Mayıs 2017 07:40

''Psikolojim bozuldu'' deyip, yolcuları indirdi

Ankara'da psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Özel Toplu Taşıma Aracı şoförü, yolcuları otobüsten indirdi.

A+ A-

Başkent’te ÖTA sürücüsü psikolojisinin bozulduğunu, stresle kaza yapabileceğini öne sürerek yolcuları otobüsten indirdi. Otobüsteki yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülere göre; seyir halinde olan otobüsü sağa çeken sürücü, kapıları açtıktan sonra yolculara dönerek, “Arkadaşlar psikolojim bozuldu benim. Arabadan inin, başka arabaya binin, ben buradan hastaneye geçiyorum. Bu stresle gidersem kaza yaparım, sizin canınıza mal olurum” diyor. Şoförün uyarılarını dikkate alan yolcular, başka bir araca binmek üzere otobüsü boşaltıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, şoförün örnek bir davranış sergilediğini ifade etti.

İHA

öta , psikoloji , özel toplu taşıma aracı , ankara