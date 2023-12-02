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Rize'de denizde kaybolan kadın aranıyor

Rize'de denizde kaybolan kadın aranıyor
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Sahil Mahallesi mevkisinde 27 Kasım'da odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan Zeynep B.'ı arama çalışmalarına, dün akşam verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmaları, AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve İl Emniyet Müdürlüğünden 72 personel, helikopter, insansız hava aracı, gemi, 2 bot, 2 arama köpeği ve 12 araçla yürütülüyor.

AFAD'a bağlı 4 kişilik dalgıç ekibi de SONAR cihazı ile bölgede tarama gerçekleştiriyor.

B.'ın ailesi ve yakınları ise karadan çalışmalara katılıyor.

Etiketler rize deniz kaybolma
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