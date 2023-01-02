Sahte doktor hakim karşısına çıkıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini "pratisyen hekim" olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Ö. hakim karşısına çıkıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini "pratisyen hekim" olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Ö. yarın davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkarılacak.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Ö., 25 Ekim'de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ö., avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı reddedildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö. ile ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ö. hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Ö. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Ö.'ın yargılanmasına yarın Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Onlarca sahte belge bulunmuştu

İddianamede, Ö. hakkında Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin 17 Kasım'da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek kendisini 'Ayşem Ö.' olarak tanıtıp, pratisyen hekim olduğunu Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girerek 81 puan aldığını, çocuk cerrahisi dalında uzmanlık tercih edeceğini, bu sebeple kendisinden çocuk cerrahisi hakkında bilgi almak istediğini söylediği kaydedildi.

İddianamede, tanık ifadelerine yer verilerek Ayşe Ö.'ın kendisini 'doktor' olarak tanıttığı belirtildi. Ö.'ın evinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belgeler, kimlikler ile cerrahi elbiseler, doktor önlüğü, stereoskop, cerrahi makas, damar yolu enjeksiyonu ucu, neşter, cerrahi malzeme, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, 2 İstanbul Tıp Fakültesi intörn doktor kimlik kartı, İstanbul Tıp Fakültesi personel kimlik kartı, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi personel kimlik kartı, Ankara Şehir Hastanesi personel kimlik kartı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Ana Bilim Dalı servisine ait kart, kan grubu kartı, 4 boş şekilde boyun yaka kart askısı, 1 Türk bayrağı desenli bandana, 1 mavi renkli bandana, 9 cerrahi eldiven, 1 anatomi ibareli fotokopi kitap, 1 solunum yetersizlikleri ibareli fotokopi kitap, infotus ibareli fotokopi kitap, anatomi 2 ibareli fotokopi kitap, kadın hastalıkları ve doğum ibareli fotokopi kitap, biyokimya ibareli kitap, 1 human anatomy ibareli kitap, 1 aile tıp ibareli ansiklopedi, Harrisons ibareli kitap ele geçirildi.