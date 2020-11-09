Sahte içki 2 can daha aldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, ilçedeki bir büfeden aldığı içkiden içen A.S. (52) ve B.Z. (28) bir süre sonra fenalaştı.

Yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan A.S. ve B.Z, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.

A.S. ve B.Z. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.