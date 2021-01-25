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  4. 25 Ocak 2021 18:16

Sakarya'da kadınlar yumruk yumruğa girdi!

Sakarya’da henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir grup kadın cadde ortasında yumruk yumruğa kavga etti.

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Kavga, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesinde yaşandı. Bir grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Cadde ortasında saç saça, yumruk yumruğa giren kadınlar çevredeki vatandaşlar sakinleştirerek ayırmaya çalıştı.

Kavga anı ise, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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