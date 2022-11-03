  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sakarya'da korkunç olay! Ayrıldığı eşinin evinde kendini yaktı

Sakarya'da korkunç olay! Ayrıldığı eşinin evinde kendini yaktı

Sakarya'da korkunç olay! Ayrıldığı eşinin evinde kendini yaktı
Güncelleme:

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, 6 ay önce ayrıldığı eşinin evinde kendini yaktı.

Yazlık Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.Ö. iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüştü. Daha sonra evden ayrılan eşinin arkasından çıkan O.Ö., benzin alarak tekrardan eve gelip kendisini yaktı.

Gaz sıkışması sebebiyle oluşan patlamayı duyan site sakinleri camı kırarak yanan adama müdahalede bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Etiketler sakarya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akdeniz açıklarında deprem: Antalya'dan hissedildi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Düğünden sonra bir hafta kendime gelemedim
İrem Derici: Aşk benden uzak olsun
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kız kardeşleri ile olan pozunu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Meteoroloji'den 5 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmaray'da büyük panik! Seferler durduruldu: Anonsun nedeni belli oldu
TOGG kilometrede ne kadar yakacak, kaç liraya şarj olacak?
Fed faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi: İşte piyasalarda son durum
Ahmet Kural'dan evlilik müjdesi