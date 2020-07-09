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SAKARYA'DA YİNE HAVAİ FİŞEK PATLAMASI! ŞEHİTLERİMİZ VAR
SAKARYA'DAKİ İKİNCİ HAVAİ FİŞEK PATLAMASINDA ŞEHİT SAYISI ARTTI!
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  4. 09 Temmuz 2020 12:56

Sakarya'daki ikinci havai fişek patlamasında şehit sayısı arttı!

Sakarya'da havai fişek taşıyan bir kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 6 yaralı olduğu ifade edildi. Yaralıların olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Belediye Başkanı, ''Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var'' açıklamasını yaptı.

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Sakarya'daki patlamadan ilk görüntüler Sakarya'daki patlamadan ilk görüntüler

3 Temmuz'da Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama yaşanmış, patlama bölgesinde temizlik çalışmaları sürüyordu. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi. 

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.  

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, patlamada 3 şehidin olduğu açıkladı. Ayrıca 6 kişi de yaralandı. Yaralananlardan bir kişinin sivil olduğu ifade ediliyor. 

Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye, çok sayıda sağlık ekini ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı.

Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş, ''Sabah jandarma tarafından bölgede kontrollü patlama yapılacağı tarafıma belirtilmişti'' dedi. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla  taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden  olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit oldu, 6 personelimiz yaralandı. " denildi.

Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesi bulunuyor.

Sakarya'daki patlamadan ilk görüntülerSakarya'da şehitlerimizin olduğu ikinci havai fişek faciasından korkunç görüntüler

İşte havaya uçan kamyondan geriye kalanlar...

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ‘Büyük Coşkunlar’ havai fişek fabrikasında geçen hafta bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 126 kişi de yaralanmıştı.
 

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