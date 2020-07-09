Sakarya'daki ikinci havai fişek patlamasında şehit sayısı arttı!

3 Temmuz'da Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama yaşanmış, patlama bölgesinde temizlik çalışmaları sürüyordu. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, patlamada 3 şehidin olduğu açıkladı. Ayrıca 6 kişi de yaralandı. Yaralananlardan bir kişinin sivil olduğu ifade ediliyor.

Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye, çok sayıda sağlık ekini ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı.

Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş, ''Sabah jandarma tarafından bölgede kontrollü patlama yapılacağı tarafıma belirtilmişti'' dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit oldu, 6 personelimiz yaralandı. " denildi.

Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesi bulunuyor.

Sakarya'da şehitlerimizin olduğu ikinci havai fişek faciasından korkunç görüntüler

İşte havaya uçan kamyondan geriye kalanlar...

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ‘Büyük Coşkunlar’ havai fişek fabrikasında geçen hafta bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 126 kişi de yaralanmıştı.

