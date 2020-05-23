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  4. 23 Mayıs 2020 17:12

Samsun'da kahreden olay! Küçük kız betin mikserinin altında kalarak öldü

Samsun'da beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybeden Aysel Naz Gündüzoğlu (8) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Samsun'da kahreden olay! Küçük kız betin mikserinin altında kalarak öldü
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Samsun'da iki gün önce, geri manevra yapan beton mikserinin altında kalan ve dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Aysel Naz Gündüzoğlu'nun (8), cenazesi yapılan otopsinin ardından Çarşamba ilçesi Suğluca Mahallesi'ndeki evine getirildi.

2 hafta önce doğum gününü kutlayan Aysel Naz'ın annesi Hacer ile babası Yaşar Gündüzoğlu'nun taziyeleri kabul etmesinin ardından, dualar edildi ve helallik alındı. Daha sonra sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Aysel Naz'ın cenazesi Göğceli Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

 
KAZA ÇÖP ATMAYA ÇIKTIĞINDA MEYDANA GELMİŞ

Aysel Naz'ın annesiyle birlikte evlerinden çöp dökmek için dışarı çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Aysel Naz'ın ayrıca Emre ve Berat isimli iki ağabeyinin de olduğu öğrenildi.

 

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