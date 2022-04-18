Şanlıurfa'da elektrik protestosuna müdahale

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde DEDAŞ ekiplerinin elektrik sayaçlarını taşımasını protesto edenlere polis tarafından müdahale edildi.

Elektrik sayaçlarını direklerin üzerine çıkarmak isteyen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, bugün saat 11.00 sıralarında çevik kuvvet ve TOMA’larla Suruç ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’ne geldi.

DEDAŞ’ın, elektrik sayaçlarının yerini değiştirerek kafasına göre fatura keseceğini ileri süren mahalle sakinleri, sayaçların taşınmasına engel olmak için toplandı. Çevik kuvvet ekipleri, aralarında çocuklarında bulunduğu gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

''BU ÜLKE DAHA ÖNCE BU ŞEKİLDE ÇOCUKLARINI KAYBETMEDİ Mİ?''

Polisin sert müdahalesine sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, ''Çocukların içinde bulunduğu bir kalabalığa gaz fişeği atmak nedir, biber gazıyla müdahale nedir? Yahu Allah'tan korkun! Bu ülke daha önce bu şekilde çocuklarını kaybetmedi mi? Biriniz bunları hiç düşünmüyor mu?'' diyerek tepkisini dile getirdi.