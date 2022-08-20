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Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı zincirleme kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Gaziantep-Nizip otoyolunda bir aracın şarampole devrilmesi olayına müdahale eden park halindeki ambulans ve itfaiye aracına otobüs çarptı.

Otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracının da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre İHA çalışanı M.A.E. ile U.Y.T. hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Etiketler kaza zincirleme kaza trafik kazası ambulans
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