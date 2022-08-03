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Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yoldan geçen anne ve 2 çocuğu yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: Yoldan geçen anne ve 2 çocuğu yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen anne ve 2 çocuğunu yaraladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen anne ve 1'i bebek 2 çocuğuna isabet etti. Anne ile 2 çocuğu hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Olay, akşam saatlerinde Dicle Mahallesinde meydana geldi. Hasan A., yolda karşılaştığı husumetlisi Mehmet G.'ye av tüfeği ile ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar, olay esnasında yoldan geçen Hava E. (33) ile yanında bulunan çocukları Ferya ve kucağında bulunan bebeği Mücahit E.'e isabet etti. Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü olayda yaralanan anne ve 2 çocuğu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile iki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Polis, olayın ardından kaçan Hasan A. ve Mehmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Etiketler ŞANLIURFA ATEŞ
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