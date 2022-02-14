Şanlıurfa'da ''torbacı'' operasyonu: 11 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 11’i tutuklandı.



Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI