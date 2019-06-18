Sapık babaya beraat talebi

Kocaeli’de Z.U. (46), 26 yıl şiddet gördüğünü ve kendisini swinger (eş değiştirme) ilişkiye zorladığını öne sürerek dava açtığı kocası Erol U.’nun 12 yaşındaki kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla davacı oldu. Erol U. 16 Ocak’ta tutuklandı. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karara şerh düştü

Mahkeme kararı oy çokluğu ile aldı. Kadın üye hakim Bahriye Özdizlekli ise karara muhalefet şerhi düştü. Hakim kararında mağdurun annesinden etkilendiğini, annesi ile babası arasında başka bir dava bulunduğunu, bu yüzden annesi ile mağdurun bir müddet kadın sığınma evinde kalmak zorunda kaldıklarını ve burada olduğu sürede yaşanan olaylardan etkilendiğini belirtti.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, mağdurun, annesini ve kardeşlerini darp etmesinden dolayı babasına karşı kin besleyebileceğini, babasını hayatlarından çıkarmak için böyle bir durum uydurabileceğini belirten üye hakim kararında şöyle dedi:

“Mağdurun aile içinde yaşanan gerginlikler ve mahkememizde derdest bulunan diğer davanın aileye yaşatmış olduğu sorunlar nedeniyle böyle bir beyanda bulunabileceği, ceza yargılamalarının önemli bir ilkesi olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, çoğunluğun mahkumiyet yönündeki kararına katılmayarak beraat kararı verilmesini uygun gördüğümden, muhalefet şerhi yazmak zorunluluğu doğmuştur.”