''Sarallar'' suç örgütü davasında tutuklu sanık kalmadı

İstanbul’da, ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik 169 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 8 sanığın tahliyesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

İstanbul’da A.S. olarak tanınan İ.S.’ın lideri olduğu iddia edilen ve kamuoyunda ’Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 169 sanığın yargılanmasına İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 gün boyunca Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi duruşma salonlarında devam edildi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığın savunmalarının alınmış olması ve tutuklu kaldıkları süre de dikkate alınarak tahliye edilmelerine karar verdi.

Öte yandan celse arasında tahliye olan İ.S.’ın, ayrıca E.A.’ın da arasında bulunduğu adli kontrol tedbirleri devam eden sanıkların, gelinen aşamaya kadar adli kontrole uymuş olmaları da dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı kaldırılmasına karar verildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 5 sanıklarIN yakalama kararlarının devamına da hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.