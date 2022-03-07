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  4. Sarılarak oturan gençlere ''Neden sevişiyorsunuz'' diyerek saldırdı!

Sarılarak oturan gençlere ''Neden sevişiyorsunuz'' diyerek saldırdı!

Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek saldırdı.

Akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray'da meydana gelen olayda, Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında sarılarak oturan genç çifte "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Tepki gösteren yolcu ile genç tekme ve tokatla birbirine saldırdı. Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan olay anı, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Etiketler MARMARAY kavga genç
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