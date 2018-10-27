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  4. 27 Ekim 2018 08:56

Sarıyer'de gece kulübünde kavga çıktı

Sarıyer’de bir gece kulübünde, bir gurup ile kulübün güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Kavgada dört kişi yaralandı.

Sarıyer'de gece kulübünde kavga çıktı
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Olay, 06.30 saatlerinde Sarıyer, Maslak Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünde alkol aldıktan sonra etrafa sataşan bir gurup, kulübün güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Uyarılan şahıslar, kulübün güvenlik görevlileri ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma yerini yumruklara bırakarak iki gurup arasında kavga çıktı.

İki grup arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 2 grup arasındaki kavgayı ayırdı. Kavgada darp edilerek yaralanan dört kişi tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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