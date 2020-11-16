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  4. 16 Kasım 2020 10:13

Sarıyer'de hareketli dakikalar! Şüpheli paket alarma geçirdi

İstanbul Sarıyer'de cadde üzerindeki yeşil alanda iki ağaç arasına asılı halde bulunan bir afişin arkasında bırakılan şüpheli paketi polisi alarma geçirdi.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Büyük Armutlu Caddesi’nde saat 08.00 sıralarında polis ekipleri cadde üzerinde bulunan yeşillik alanda iki ağaç arasına asılmış bir afişin arkasına bırakılan şüpheli bir paket ihbarı aldı.

Bunun üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrıldı.

CADDE YAYA GEÇİŞİ VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Şüpheli paketin bulunduğu cadde bir süreliğine güvenlik amaçlı yaya geçişi ve trafik akışına iki taraflı olarak kapatıldı.

Paket üzerinde çalışma başlatan bomba imha ekipleri, şüpheli paketi fünye yardımıyla patlattı.

PAKET BOŞ ÇIKTI

İmha sonrası kontrol edilen paketin boş olduğu öğrenildi. Bir süre duraksayan trafik akışı yolun açılmasıyla normale döndü.

İHA

sarıyer , şüpheli paket
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