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Satırlı kardeş dehşeti: Ağabeyini hastanelik etti

Satırlı kardeş dehşeti: Ağabeyini hastanelik etti

Edirne'de börekçi dükkanı işleten kardeşler arasında çıkan kavgada Şenol S., ağabeyi Tuncay S.'yi satırla yaraladı. Tuncay S. hastaneye kaldırılırken, polis Şenol S.'yi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde Çilingirler Caddesi üzerindeki börekçi dükkanında meydana geldi. Birlikte dükkanı işleten Şenol S. ile ağabeyi Tuncay S., arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Şenol S., börek kesmede kullanılan satırla ağabeyi Tuncay S.'yi karnından yaraladı. Kavganın daha da büyümesini çevrede bulunanlar önlerken, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

"HEPİNİZİ TEK TEK VURACAĞIM"

Yaralı Tuncay S., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Şenol S. ise yarı çıplak halde iş yerinin ikinci kat penceresine çıkarak, çevredekilere, "Adam olsanız beni polise, jandarmaya şikayet etmezdiniz. Hepinizi tek tek vuracağım" diye bağırdı. İş yerinden aldığı bir demir bardak ve elindeki satırı da pencereden kendisini görüntüleyen gazetecilere atan Şenol S., gelen polis ekiplerince gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler satır dehşet
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