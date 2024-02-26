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Satırlı vahşet! Evinde kanlar içinde bulundu

Satırlı vahşet! Evinde kanlar içinde bulundu
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki adam, satırla öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan C.H.'a ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Saat 08.00 sıralarında adrese gelen polisler kapıyı kırıp, içeri girdi. H., kanlar içinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, C.H.'ın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, H.'nin satırla boynuna vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Suç aleti satır da olay yerinde bulundu. H.'nin cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, H.'yi öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler konya Ereğli satır
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