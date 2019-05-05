Şehir magandalarından korkunç işkence !

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, yol kenarında yaralı bulunan F.R.B. ise hastanede tedaviye alındı.Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan tarihinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin dövdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu A.Q.A.'nın ifadesi doğrultusunda, aynı ülke vatandaşı F.R.B.'nin 3 kişi tarafından dövülerek alıkonulduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, F.R.B.'yi dövdükleri iddiasıyla B.M.Ç. (20), Y.Ç. (19) ve B.K.'yı (13) gözaltına aldı.

YOL ÜZERİNDE YARALI BULUNDU

Şüpheliler verdikleri ilk ifadede F.R.B.'yi eve götürüp dövdükten sonra ellerini, ayaklarını bağlayıp, araziye bıraktıklarını söyledi. 3 şüphelinin tarif ettiği araziye giden polis ve jandarma ekipleri, F.R.B.'ye ulaşamadı. Çevrede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, F.R.B.'yi, D 300 karayolu üzerinde yaralı halde buldu. F.R.B., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EL VE AYAKLARINI BAĞLAYIP, ARAZİYE BIRAKMIŞLAR

Şüpheliler ifadelerinde, olay günü akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra sokakta Afganistan uyruklu 2 kişiyi görüp sataştıklarını anlattı. Afganlardan biri kaçarken, diğerini yakalayıp eve götürdüklerini belirten şüpheliler, "Vatanını neden sattın" diyerek dövdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp, araziye bıraktıklarını kaydetti.

HAKARET ETTİRMİŞLER

Yapılan araştırmada şüphelilerden Y.Ç.'nin cep telefonunda olayın kayıtları da bulundu. Görüntülerde, Afgan F.R.B.'yi tekme, tokat, sopa, kemer ve demirle döven şüphelilerin, devlet büyüklerine hakaret ettikleri, F.R.B.'ye de bunları tekrarlattıkları ve çeşitli hakaretlerde bulundukları belirlendi. Cep telefonunda ayrıca çocuk pornosu da dahil çok sayıda porno içerikli video olduğu tespit edildi.

2'Sİ TUTUKLANDI

Şüpheliler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Atatürk'e hakaret', 'müstehcenlik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapıldı. 25 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. savcılıkça adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan B.M.Ç. ve Y.Ç. ise tutuklanarak Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin F.R.B.'yi dövdükleri ve hakaret ettikleri anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, şüphelilerden birinin küfürler savurarak F.R.B.'nin başına kemerle defalarca vurduğu yer alırken, zorla zafer işareti ve 6 ok işareti yaptırıp, "En büyük Atatürk", "Ne mutlu Türküm diyene" dedirtmeye çalıştıkları yer aldı.





