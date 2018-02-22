Şehit annesine 2,5 TL için hakaret etmişti ! İşte istenen ceza

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten Zübeyde Tura'dan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret eden özel halk otobüsü şoförü hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen bindiği otobüste şoför Eren Güngör tarafından para istenip hakaret edilen şehit annesi Tura'nın maruz kaldığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı, şoför hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istedi.

Şüphelinin şehit yakınlarının tamamını kapsayacak şekilde "beleşçi" nitelendirmesi yaptığı belirtilen iddianamede, şoförün devlete duyduğu nefretini dış dünyaya yansıtacak şekilde sözler sarf etmesi, vergi verdiğine dair söylemleriyle devlete karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, vergi veren, ülkesinin bekası için canlarını vermiş şehitlerin geride bıraktıkları yakınlarından oluşan müştekinin de içerisinde bulunduğu saygın sosyal sınıfa karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği bildirildi. İddianamede, Tura'nın öğrenci torunu için verdiği 5 liranın üstünü vermemesiyle ilgili de şüphelinin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu işlediği belirtildi. Şüpheli hakkında devlete yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesine uyan eylemi yönünden soruşturma izni için ilgili evrakın Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiği bilgisi paylaşıldı.